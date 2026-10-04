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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Groom calls off wedding after receiving death threat.

Fatehpur News: जान से मारने की धमकी मिली तो दूल्हे ने तोड़ी शादी

Sun, 04 Oct 2026 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:46 AM IST
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Groom calls off wedding after receiving death threat.
खखरेरू। थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी से पहले दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर दूल्हे ने शादी से इन्कार कर दिया। इससे वधू पक्ष की शादी की तैयारियां धरी रह गईं। लड़की के पिता ने शुक्रवार को आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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पीड़ित पिता ने बताया कि उन्होंने पुत्री का विवाह गांव निवासी प्रमोद के साथ तय किया था। इसी बीच गांव के रवि ने प्रमोद को फोन कर धमकी दी कि यदि उसने शादी की तो वह उसे जान से मार देगा। इस पर प्रमोद ने शादी से इन्कार कर दिया।
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उसने रवि से धमकी देने का कारण पूछा तो आरोपी ने गाली-गलौज भी की। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी रवि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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