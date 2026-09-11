Fatehpur News: पत्नी से बातचीत के शक में दोस्त को बंधक बनाकर पीटा
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:47 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:47 PM IST
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चौडगरा। पत्नी से बातचीत करने के शक में युवक ने साथियों के साथ दोस्त को बंधक बनाकर पीट दिया। मारपीट में युवक बेहोश हो गया। आरोपी उसे लहूलुहान हालत में गोपालगंज सीएचसी के बाहर सड़क किनारे छोड़कर भाग निकले।
राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने पर युवक ने परिजन और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी गांव निवासी विक्रम उर्फ बीनू ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम वह मुरादीपुर चौराहे पर रोहित के साथ बाइक ठीक कर रहा था। तभी बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी नागेश पटेल भतीजे के साथ बोलेरो से पहुंचा। दोनों को घुमाने की बात कहकर साथ ले गया। बिंदकी के एक होटल में खाना खाने के बाद वह रुपये लेने के लिए जयरामनगर की ओर गया।
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युवक ने बताया कि जयरामनगर में सुनसान स्थान पर बनी कोठरी के पास बोलेरो रोक दी गई। यहां नागेश ने पत्नी से बातचीत करने का आरोप लगाकर भतीजे और दो साथियों के साथ उसे बंधक बना लिया। इसके बाद सभी ने बेल्ट, लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से उसकी बेरहमी से पिटाई की।
मेडिकल में पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने पर युवक ने परिजन और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
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कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी गांव निवासी विक्रम उर्फ बीनू ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम वह मुरादीपुर चौराहे पर रोहित के साथ बाइक ठीक कर रहा था। तभी बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी नागेश पटेल भतीजे के साथ बोलेरो से पहुंचा। दोनों को घुमाने की बात कहकर साथ ले गया। बिंदकी के एक होटल में खाना खाने के बाद वह रुपये लेने के लिए जयरामनगर की ओर गया।
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युवक ने बताया कि जयरामनगर में सुनसान स्थान पर बनी कोठरी के पास बोलेरो रोक दी गई। यहां नागेश ने पत्नी से बातचीत करने का आरोप लगाकर भतीजे और दो साथियों के साथ उसे बंधक बना लिया। इसके बाद सभी ने बेल्ट, लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से उसकी बेरहमी से पिटाई की।
मेडिकल में पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।