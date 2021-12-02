Fatehpur News: खुदकुशी के लिए उकसाने में पत्नी समेत सात पर प्राथमिकी

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गाजीपुर थाने के चक अल्लीपुर निवासी रामभरोसे की पत्नी गुड़िया देवी ने बताया कि बड़े पुत्र नीरज उर्फ रिंकू की शादी 18 अप्रैल 2018 को खुशबू पुत्री देवराज निवासी कोर्रा कनक थाना ललौली के साथ हुई थी। कुछ दिन पता लगा कि खुशबू फोन पर अक्सर बहनोई राजेंद्र निवासी शाह बातचीत करती थी।बातचीत करने से रोकने पर 25 फरवरी की रात बेटे और बहू के बीच विवाद हुआ। हताश होकर बेटा घर छोड़कर चला गया और रात को घर नहीं आया। उसका दूसरे दिन बाग में फंदे से शव लटका मिला।बेटे की मौत के बाद आठ जून को बहू के की मां, पिता, भाई महेश, राजेश, छोटू और बहनोई राजेंद्र लोडर लेकर पहुंचे। घर से सारा सामान लेकर चले गए। बहू भी बच्चों को छोड़कर उनके साथ चली गई। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने व लूटपाट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।