Fatehpur News: टायर फटने से रेंजर की कार कंटेनर से टकराई
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:15 AM IST
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थरियांव। प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर रेंजर की कार का रविवार को टायर फट गया। अनियंत्रित कार डिवाइडर पार कर दूसरी ओर कंटेनर से टकरा गई। हादसे में रेंजर व उनकी पत्नी व बेटे समेत घायल हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजकर यातायात बहाल कराया। करीब आधे घंटे तक कानपुर-प्रयागराज लेन पर यातायात बाधित रहा।
सदर कोतवाली क्षेत्र के नासिरपीर निवासी छत्रपाल मिर्जापुर जिला में रेंजर के पद पर तैनात है। वह शहर से पैतृक गांव खखरेरू थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव किसी कार्यक्रम में शामिल होने कार से जा रहे थे। उनके साथ पत्नी प्रभा देवी व बेटा प्रभाकर सिंह थे। हाईवे पर थरियांव थाना क्षेत्र के बहिलापुर गांव के पास कार के आगे का दाहिना टायर फट गया। कार डिवाइडर पार दूसरी लेन में खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसा देखकर आसपास के लोग पहुंचे।
कार के एयरबैग खुलने से सभी सुरक्षित रहे, लेकिन सभी को चोट आई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद यातायात बहाल कराया गया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के नासिरपीर निवासी छत्रपाल मिर्जापुर जिला में रेंजर के पद पर तैनात है। वह शहर से पैतृक गांव खखरेरू थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव किसी कार्यक्रम में शामिल होने कार से जा रहे थे। उनके साथ पत्नी प्रभा देवी व बेटा प्रभाकर सिंह थे। हाईवे पर थरियांव थाना क्षेत्र के बहिलापुर गांव के पास कार के आगे का दाहिना टायर फट गया। कार डिवाइडर पार दूसरी लेन में खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसा देखकर आसपास के लोग पहुंचे।
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कार के एयरबैग खुलने से सभी सुरक्षित रहे, लेकिन सभी को चोट आई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद यातायात बहाल कराया गया है।
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