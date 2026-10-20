Fatehpur News: धान चोरी का आरोप लगाकर किसान को पीटा, चार पर प्राथमिकी दर्ज

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फतेहपुर। धान कम होने का आरोप लगाकर एक किसान के साथ मारपीट की गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और दो अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। दुनियापुर निवासी रामप्रकाश ने पुलिस को बताया कि 17 अक्तूबर को वह मनोज से खरीदे धान को बोरियों में भर रहे थे। रात करीब नौ बजे उन्होंने मनोज को मौके पर बुलाया। मनोज ने धान कम होने की बात कहकर रामप्रकाश पर चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद मनोज, धर्मपाल और दो अन्य लोगों ने रामप्रकाश को लात-घूंसों और डंडों से पीटा। हमले में रामप्रकाश के सिर और शरीर पर चोटें आईं। यह विवाद करीब 46 बोरी धान भरने के बाद बचे धान को वापस रखने के दौरान हुआ। थरियांव थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है।