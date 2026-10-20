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Fatehpur News: टास्क फोर्स को चकमा देकर निकले दो डंपर एसडीएम ने पकड़े

Tue, 20 Oct 2026 01:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:38 AM IST
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SDM caught two dumpers that had escaped the task force.
खागा। एसडीएम अश्वनी पांडेय ने सोमवार सुबह बिना प्रपत्र गिट्टी लदे दो डंपरों को पकड़ा। ये डंपर विजयीपुर चौराहे पर तैनात टास्क फोर्स को चकमा देकर निकल रहे थे। अधिकारी आवास के सामने किशुनपुर रोड पर दोनों वाहनों को रोककर सीज किया गया। जांच में उनके पास गिट्टी लदे होने के कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले। इसके बाद डंपरों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई से किशुनपुर रोड पर कई ओवरलोड वाहनों की आवाजाही थम गई। एसडीएम अश्वनी पांडेय ने बताया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्राचार भी किया गया है।
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