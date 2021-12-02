Fatehpur News: ब्लॉक शिक्षक संघ के चुनाव 18 से होंगे प्रारंभ

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सह संयोजक अनुराग कुमार मिश्र ने बताया कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। विभिन्न विकासखंडों से सदस्यता शुल्क की सूची प्राप्त होने के बाद कार्यक्रम बना। हसवा और असोथर ब्लॉक का चुनाव 18 सितंबर को होगा।भिटौरा और देवमई ब्लॉक में 19 सितंबर को मतदान होगा। खजुहा और अमौली ब्लॉक के चुनाव 21 सितंबर को कराए जाएंगे। ऐरायां और धाता ब्लॉक का चुनाव 22 सितंबर को निर्धारित है।बहुआ, मलवां और तेलियानी ब्लॉक के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की गई है। विजयीपुर और हथगाम ब्लॉक का चुनाव 29 सितंबर को संपन्न होगा। बैठक में चुनाव की आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा हुई।