Fatehpur News: रक्षाबंधन पर यात्रियों से न वसूले अधिक किराया
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:38 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:38 PM IST
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महोबा। एआरटीओ दयाशंकर ने मंगलवार को बस मालिकों, चालकों और परिचालकों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। बैठक में एआरटीओ ने रक्षाबंधन पर यात्रियों से अधिक किराया न वसूलने का सख्त निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। बस मालिकों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के प्रति सजग रहने को कहा गया। चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। वाहनों में अश्लील गाने न बजाने और महिलाओं से अभद्र व्यवहार न करने के निर्देश भी दिए गए। विभाग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर संबंधित बस मालिक, चालक और परिचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। बस मालिकों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के प्रति सजग रहने को कहा गया। चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। वाहनों में अश्लील गाने न बजाने और महिलाओं से अभद्र व्यवहार न करने के निर्देश भी दिए गए। विभाग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर संबंधित बस मालिक, चालक और परिचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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