Fatehpur News: पत्नी से विवाद के बाद डिलीवरी मैन ने फंदा लगाकर दी जान

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राधानगर थाना क्षेत्र के फुलवामऊ गांव निवासी सुधीर तिवारी (38) गैस एजेंसी में सिलिंडर डिलीवरी का काम करते थे। शनिवार रात वह काम से घर लौटे। किसी बात को लेकर पत्नी रीतू तिवारी से विवाद हो गया। विवाद के बाद सुधीर कमरे में चले गए और साड़ी के फंदे से लटक गए।रविवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिजन को शक हुआ। किसी तरह दरवाजा खोलकर देखा तो सुधीर का शव फंदे से लटका था। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि परिजन व ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच की जा रही है।