Fatehpur News: बाढ़ में डूबी गोशाला, 90 गोवंश सुरक्षित स्थान पर भेजे

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नदी का जलस्तर बढ़ने पर बीडीओ रत्नाकर त्रिपाठी ने जेसीबी की मदद से तटबंध बनाने का प्रयास किया लेकिन पानी का दबाव बढ़ने से तटबंध टूट गया। इसके बाद गोशाला में संरक्षित गोवंशों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। भाकियू अराजनैतिक के असोथर ब्लॉक महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि गोवंशों को बौडर गांव के मोड़ के पास नवनिर्मित गोदाम में रखा गया।यहां गोवंशों की संख्या अधिक होने और पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कुछ गोवंशों को रामनगर कौहन स्थित गोशाला भेजा गया। प्रशासन और ग्रामीणों की सक्रियता से सभी गोवंशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया गया।गोवंशों को ले जाते समय मारपीटअसोथर। गोवंशों को रामनगर कौहन गोशाला ले जाते समय सरांय खालिस निवासी शिवनाथ रैदास ने मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बीडीओ के आदेश पर गोवंशों को गोशाला ले जा रहे थे। सर्वोदय इंटर कॉलेज असोथर के पास तीन लोगों ने रास्ता रोककर गालीगलौज की और लाठी-डंडों से मारपीट की। झगड़े के दौरान उनका मोबाइल फोन भी गिरकर खो गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।