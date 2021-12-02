फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Contractor beats village head after being asked for outstanding payment for crematorium

Fatehpur News: शवदाह गृह के बकाया रुपये मांगने पर ठेकेदार ने प्रधान को पीटा

Thu, 05 Nov 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Contractor beats village head after being asked for outstanding payment for crematorium
जाफरगंज। शवदाह गृह निर्माण के बकाया 35 हजार रुपये मांगने पर ठेकेदार ने प्रधान को पीट दिया। बीच-बचाव के दौरान ठेकेदार ने प्रधान की मां को भी पीट दिया। पुलिस ने मंगलवार को ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के केवाई गांव निवासी बिटान देवी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे गांव का विक्रम सोनकर उनके घर पहुंचा। उसने प्रधान बेटे पिंटू से शवदाह गृह निर्माण के बकाया 35 हजार रुपये मांगे। पिंटू ने निर्माण पूरा होने के बाद भुगतान करने की बात कही।
विज्ञापन

आरोप है कि विक्रम ने पिंटू के साथ मारपीट शुरू कर दी है। बीच-बचाव करने पर उन्हें भी पीट दिया। इससे उनका हाथ टूट गया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed