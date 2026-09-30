Fatehpur News: संकट में चले आना वीर हनुमाना...
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:59 AM IST
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जहानाबाद। कस्बे के श्रीराम जानकी धाम राम तलाई मंदिर परिसर में मंगलवार को नवयुवक जनजागरण मंच के तत्वावधान में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। रोहित म्यूजिकल ग्रुप के भजन गायक गुड्डू अग्निहोत्री ने अब तेरे भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई, संकट में चले आना वीर हनुमाना, तुम देर न लगाना वीर हनुमाना सहित भजनों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का पाठ कर हनुमान जी का गुणगान किया। आयोजन के समापन पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर भगवताचार्य अनूप पांडेय, राजा अग्निहोत्री, मुकेश ओमर, सर्वेश सोनकर, लल्लू ओमर, पप्पू शुक्ला और विवेक उत्तम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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