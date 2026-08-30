Fatehpur News: बुखार, उल्टी-दस्त से बच्चे परेशान, जिला अस्पताल में बढ़ी भीड़

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जिला अस्पताल के बालरोग विभाग में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बच्चा वार्ड में छह बेड बच्चों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उल्टी, दस्त और तेज बुखार से पीड़ित बच्चों को चिकित्सकों की निगरानी में उपचार दिया जा रहा है। गंभीर लक्षण वाले बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।अस्पताल की ओपीडी में बुखार के साथ कई मरीजों में कमजोरी, शरीर में दर्द और अन्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने अभिभावकों को बच्चों को साफ और उबला हुआ पानी पिलाने, ताजा भोजन कराने की सलाह दी है।सीएमएस डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी है। गंभीर बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।