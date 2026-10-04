Fatehpur News: गांजा तस्करी में वांछित भाई भागे, घर से साढ़े पांच किलो गांजा बरामद

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सौंह गांव निवासी सुशील तिवारी और गुलशन तिवारी सगे भाई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों गांजा समेत अन्य अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। टीम ने दोनों के घर पर दबिश दी, लेकिन दोनों मौके से भाग गए। तलाशी में घर से गांजा बरामद किया गया। विज्ञापन

थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सौंह गांव निवासी सुशील तिवारी और गुलशन तिवारी सगे भाई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों गांजा समेत अन्य अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। टीम ने दोनों के घर पर दबिश दी, लेकिन दोनों मौके से भाग गए। तलाशी में घर से गांजा बरामद किया गया।थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

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चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के सौंह गांव में गांजा तस्करी की सूचना पर शुक्रवार रात बिंदकी और कल्यानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी सगे भाई मौके से भाग गए। तलाशी के दौरान उनके घर से करीब साढ़े पांच किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है।