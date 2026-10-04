फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Brothers wanted for cannabis smuggling flee; 5.5 kg of cannabis seized from their home.

Fatehpur News: गांजा तस्करी में वांछित भाई भागे, घर से साढ़े पांच किलो गांजा बरामद

Sun, 04 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Brothers wanted for cannabis smuggling flee; 5.5 kg of cannabis seized from their home.
फोटो-02- कल्यानपुर थाना क्षेत्र में खुले आम बिक रहा गांजा।स्रोत
चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के सौंह गांव में गांजा तस्करी की सूचना पर शुक्रवार रात बिंदकी और कल्यानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी सगे भाई मौके से भाग गए। तलाशी के दौरान उनके घर से करीब साढ़े पांच किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है।
विज्ञापन

सौंह गांव निवासी सुशील तिवारी और गुलशन तिवारी सगे भाई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों गांजा समेत अन्य अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। टीम ने दोनों के घर पर दबिश दी, लेकिन दोनों मौके से भाग गए। तलाशी में घर से गांजा बरामद किया गया।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed