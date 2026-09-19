फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Brothers staged a protest in the nude after a scuffle with the police.

Fatehpur News: पुलिस से हाथापाई के बाद भाइयों ने नग्न होकर किया प्रदर्शन

Sat, 19 Sep 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Brothers staged a protest in the nude after a scuffle with the police.
खखरेरू। विवादित मकान पर कब्जे की सूचना पर बुधवार को पहुंची पुलिस टीम से पिता-पुत्रों की झड़प हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस का आरोप है कि एक सिपाही से हाथापाई की गई। इसके बाद दो भाइयों ने नग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली। मामले में पिता और तीन पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

आलमपुर गेरिया गांव निवासी बुतकाई और चंद्रपाल के बीच मकान का विवाद प्रयागराज मंडलायुक्त में चल रहा है। मकान में यथास्थिति बनाए रखने के लिए मंडलायुक्त ने 23 मई को आदेश जारी किया था। पुलिस का दावा है कि इसके बावजूद चंद्रपाल पक्ष ने विवादित मकान में सामान रखकर कब्जे की कोशिश की। शिकायत पर दरोगा अखिलेश प्रसाद, सिपाही प्रतीक यादव, रविंद्र कुमार और होमगार्ड पीसी दिनेश चंद्र यादव जांच के लिए मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन

पुलिस का आरोप है कि मौके पर चंद्रपाल और उसके पुत्र रविशंकर, उमाशंकर साहू व रमाशंकर ने पुलिसकर्मियों से गालीगलौज की और मारपीट पर उतारू हो गए। सिपाही प्रतीक यादव से हाथापाई भी की गई। आरोप है कि चारों बुतकाई को मारने के लिए उसके घर में घुस गए। तभी उमाशंकर और रविशंकर ने नग्न होकर प्रदर्शन किया, जिससे मौके पर हंगामा हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि चंद्रपाल और उसके पुत्रों के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed