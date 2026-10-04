Fatehpur News: बहनोई ने दांत से काटकर साले का कान किया अलग

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थाना क्षेत्र के सुल्तानगढ़ निवासी राहुल कुमार ने बताया कि बहन आकांक्षा देवी की शादी बकेवर थाना क्षेत्र के सकूराबाद निवासी नीरज के साथ हुई है। 18 जुलाई को आकांक्षा का अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव हुआ था। राहुल ने बताया कि 28 जुलाई को अस्पताल में नीरज और उसकी मां सुनीता ने आकांक्षा के साथ मारपीट की थी।इसके बाद वह 29 जुलाई को बहन को घर ले आया। राहुल ने बताया कि 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे नीरज उसके घर पहुंचा और जरूरी बात करने के बहाने उसे सुल्तानगढ़ में रहने वाली मुंहबोली बहन अनीता के घर ले गया। वहां राहुल के चाचा जयचंद्र भी मौजूद थे।बातचीत के दौरान नीरज ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने राहुल को पीटकर उसका कान काटकर अलग कर दिया। जाफरगंज प्रमोद शुक्ला ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।