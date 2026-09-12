Fatehpur News: 24 घंटे बाद मूर्ति विसर्जन में डूबे युवक का शव मिला
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:59 PM IST
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खखरेरू। थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के पास ससुर खदेरी नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे युवक का शव करीब 24 घंटे बाद शनिवार को एसडीआरएफ ने खोज लिया।
बैरी गांव निवासी मनीष कुमार (35) शुक्रवार सुबह ग्रामीणों के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर स्थापित मूर्ति का विसर्जन करने दरियापुर गांव के किनारे ससुर खदेरी नदी पहुंचे थे। विसर्जन के दौरान वह डूब गए थे। पुलिस और गोताखोरों ने शाम तक नदी में तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली।
शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ की 16 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे की तलाश के बाद घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर मनीष का शव बरामद कर लिया गया। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि टीम ने शव तलाश लिया है।
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बैरी गांव निवासी मनीष कुमार (35) शुक्रवार सुबह ग्रामीणों के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर स्थापित मूर्ति का विसर्जन करने दरियापुर गांव के किनारे ससुर खदेरी नदी पहुंचे थे। विसर्जन के दौरान वह डूब गए थे। पुलिस और गोताखोरों ने शाम तक नदी में तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली।
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शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ की 16 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब एक घंटे की तलाश के बाद घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर मनीष का शव बरामद कर लिया गया। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि टीम ने शव तलाश लिया है।
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