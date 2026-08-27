Fatehpur News: सावन में मांस परोसने पर बजरंग दल का हंगामा

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बजरंग दल पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह जनसेवक देर रात बिलंदा हाईवे स्थित ढाबे पर पहुंचे थे। आरोप है कि ढाबे पर मांस परोसा जा रहा था। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। कुछ ही देर में अन्य कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया। इसके बाद ढाबे पर मांस परोसने के आरोप की जांच शुरू की गई। हसवा चौकी प्रभारी अमरीश मिश्रा ने बताया कि उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मौके पर स्थिति शांत करा दी गई है और कार्रवाई की जाएगी।