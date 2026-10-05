फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Villagers distressed by waterlogging on dilapidated approach road.

Fatehpur News: जर्जर संपर्क मार्ग पर जलभराव से ग्रामीण परेशान

Mon, 05 Oct 2026 06:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:26 PM IST
विज्ञापन
Villagers distressed by waterlogging on dilapidated approach road.
चौडगरा। मलवां विकासखंड में रामपुर बंबा पुलिया से इब्राहिमपुर गांव तक का संपर्क मार्ग जर्जर हो चुका है। सड़क पर गड्ढों में जलभराव के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी अजीत कुमार सैनी ने मार्ग की मरम्मत की मांग शासन-प्रशासन से की है। उन्होंने बताया कि सड़क पर बजरी बाहर निकल आई है, जिससे राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं।
विज्ञापन

बरसात के कारण मार्ग की स्थिति और खराब हो गई है। यह रास्ता लक्ष्मणपुर, रामपुर, इब्राहिमपुर समेत कई गांवों को जोड़ता है। प्रतिदिन स्कूली छात्र-छात्राओं, किसानों और बीमार लोगों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों का आवागमन होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी दिक्कत होती है। सैनी ने जिला प्रशासन से स्थलीय निरीक्षण कराकर मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed