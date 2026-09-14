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Fatehpur News: पूर्व मंत्री की हत्या के लिए इनाम की घोषणा का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

Mon, 14 Sep 2026 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:26 AM IST
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Accused wanted for announcing a reward for the murder of a former minister arrested in Haryana.
फोटो-34-आरोपी धर्मवीर सिंह। स्रोत: पुलिस
फतेहपुर। पूर्व राज्यमंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह को गोली मारने वाले को इनाम देने की घोषणा करने वाले आरोपी को हथगाम पुलिस ने रविवार को हरियाणा प्रांत से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिठौरा गांव निवासी धर्मवीर सिंह को नरनौल जिले के निजामपुर से पकड़ा है।
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आरोपी धर्मवीर ने फेसबुक अकाउंट पर भाजपा के पूर्व मंत्री को गोली से उड़ाने की धमकी दी थी। उसने गोली मारने वाले को फॉर्च्यूनर कार, 50 लाख रुपये और 10 बीघा खेत इनाम में देने की पोस्ट वायरल की थी। हथगाम मंडल प्रभारी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस पूछताछ में धर्मवीर सिंह ने बताया कि गांव के रास्ते व नाली विवाद, प्रधान द्वारा विकास कार्य न करने और सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से आक्रोशित होकर उसने यह पोस्ट की थी।
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थानाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी को एसडीएम कोर्ट खागा में पेश किए गया। न्यायालय के आदेश पर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

फोटो-34-आरोपी धर्मवीर सिंह। स्रोत: पुलिस

फोटो-34-आरोपी धर्मवीर सिंह। स्रोत: पुलिस

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