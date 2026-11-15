Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Accused in four-month-old robbery case arrested; Rs 250 recovered

Fatehpur News: चार माह पुरानी लूट का आरोपी गिरफ्तार, 250 रुपये बरामद

Sun, 15 Nov 2026 11:01 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Accused in four-month-old robbery case arrested; Rs 250 recovered
चौडगरा। कल्यानपुर पुलिस ने करीब चार माह पहले नहर की पटरी पर चाचा-भतीजे से हुई लूट के मामले में गिरफ्त से दूर आरोपी असगर अली उर्फ अरमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी कल्यानपुर थाने के चंदनपुर निवासी है।
विज्ञापन

पुलिस ने उसके पास से लूट की रकम में से 250 रुपये बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने वारदात में दो अन्य साथियों के शामिल होने और लूटे गए मोबाइल फोन बेचने के लिए दिए जाने की बात स्वीकार की है। उसके साथी पहले ही जेल जा चुके हैं।
विज्ञापन

चार जुलाई 2026 की रात करीब 10:30 बजे गूंझी गांव निवासी कृष्ण पाल अपने पारिवारिक चाचा दिग्विजय सिंह के साथ कानपुर से बाइक से घर लौट रहे थे। चंदनपुर गांव के पास नहर की पटरी पर बाइक सवार तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट कर दो मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान लूट लिया था। पर्स में करीब 900 रुपये नकद, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पांच एटीएम कार्ड रखे थे। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed