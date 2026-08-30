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Fatehpur News: 14 परिषदीय स्कूलों को मिलेंगे नए भवन, 1.61 करोड़ रुपये स्वीकृत

Sun, 30 Aug 2026 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:04 AM IST
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14 council schools to get new buildings; 1.61 crore sanctioned.
फतेहपुर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के 14 प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में नए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने इसके लिए करीब 1.61 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। बजट की 50 प्रतिशत राशि जिले को अवमुक्त भी कर दी गई है। इससे लंबे समय से जर्जर अथवा भवन की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है।
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समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के तहत चिह्नित विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है। शासन स्तर से पहली किस्त जारी होने के बाद अब जिला स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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बीएसए प्रिंसी मौर्या ने बताया कि जिन विद्यालयों के भवन पुराने, जर्जर या मानक के अनुरूप नहीं हैं वहां आवश्यकता के अनुसार नए भवन तैयार किए जाएंगे। इससे बच्चों को सुरक्षित कक्ष उपलब्ध होने के साथ पठन-पाठन की व्यवस्था भी बेहतर होगी।
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नए भवनों के निर्माण से उन विद्यालयों को खास राहत मिलेगी जहां भवन की कमी के कारण बच्चों को सीमित स्थान में पढ़ाई करनी पड़ती है। जर्जर भवनों से जुड़े सुरक्षा संबंधी जोखिम भी कम होंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिये विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण, फर्नीचर, रंगाई-पुताई और अन्य सुविधाओं को भी बेहतर किया जा रहा है।
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