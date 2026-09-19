Farrukhabad News: खेत में पड़ा मिला युवक का शव, हत्या का आरोप

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हुसैनपुर लगड़पुरा निवासी संदीप कुशवाहा सिलाई का काम करता था। खेत पर पहुंचे परिजन को संदीप अचेत अवस्था में पड़ा मिला। उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन ने संदीप की हत्या कर शव खेत में फेंकने का आरोप लगाया। फतेहगढ़ कोतवाली में मौजूद संदीप की मां ईश्वरी देवी व मौसेरा भाई गांव वलीपुर निवासी बलवीर ने बताया कि 16 सितंबर को भोर में चार बजे संदीप टहलने जा रहा था। पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लगा। संदीप ने कुत्ते को डंडे मार दिए। इसी बात पर कुत्ते के मालिक व परिजन ने छत से उतरकर संदीप के साथ मारपीट कर दी।संदीप ने इस मामले में कोतवाली में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भी आरोपियों ने संदीप के साथ कई बार मारपीट की। बृहस्पतिवार रात आरोपियों ने संदीप को पीटने के बाद उसे खेत में डाल दिया। संदीप की पत्नी प्रीती के अलावा दो बच्चों में अभी (7) व आरव (2) है। वह अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उससे छोटा भाई कुलदीप व आलोक है। चार बहनों में बड़ी बहन मुन्नी देवी, सिया देवी, रीना व छोटी बहन रेखा है। सभी की शादी हो चुकी है।सीओ सिटी अभय वर्मा ने बताया कि संदीप शराब पीता था। इससे उसके लिवर में भी समस्या थी। पुलिस जांच में मारपीट कर हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होगा। उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।