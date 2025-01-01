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Farrukhabad News: बाइक बिजली के पोल से टकराने से युवक की मौत, दो घायल

Thu, 22 Oct 2026 01:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:11 AM IST
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Youth killed, two injured after motorcycle hits an electricity pole
फोटो-15 पवन। फाइल फोटो - फोटो : 1
संवाद न्यूज एजेंसीशमसाबाद। थाना क्षेत्र के गांव गांव बालीपुर भगवंत के पास मंगलवार रात के समय एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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कमालगंज थाना क्षेत्र गांव कुंडपुरा निवासी पवन कुमार (21) अपने साथी काका (16) पुत्र कल्लू और सौतम (16) पुत्र मंसाराम के साथ कायमगंज से फर्रुखाबाद जा रहा था। रात करीब एक बजे शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव बालीपुर भगवंत के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना में बाइक चालक पवन कुमार की मौत हो गई, जबकि उसके दोनों साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। भाई रामदीन, तन्नू, अमित, सिंटू, चेतन व मां पुष्पा देवी रो-रोकर बेहाल हो गईं। सीओ अजय वर्मा ने बताया कि रात में बाइक बिजली के पोल से टकरा गई थी। इसमें चालक की मौत हो गई। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। (संवाद)
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