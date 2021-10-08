फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Milkman riding an e-rickshaw killed after being hit by a truck; his nephew injured

Farrukhabad News: ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा सवार दूधिया की मौत, भतीजा घायल

Thu, 22 Oct 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Milkman riding an e-rickshaw killed after being hit by a truck; his nephew injured
- दूध लेने जाते समय टेड़ी कोन के पास हुआ हादसा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कायमगंज। नगर के टेड़ीकोन के पास बुधवार रात को ई-रिक्शा से दूध लेने जा रहे दूधिया को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे दूधिया की मौत हो गई और उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
गांव अल्लापुर के मजरा मदारपुर निवासी सोवरन(50) दूध खरीद कर बेचने का काम करते थे। बुधवार रात करीब 9 बजे वह अपने ई-रिक्शा से दूध लेने शमसाबाद के गांव फरीदपुर सैदवाड़ा जा रहे थे। इसी दौरान टेड़ीकोन के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे सोवरन व उनके पास ई-रिक्शा पर बैठा उनका भतीजा घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने सोवरन को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर सोवरन के परिजन सीएचसी पहुंच गए। पत्नी पिंकी, बेटी आशिकी, वर्षा व बेटा हर्षित रो-रोकर बेहल हो गए।
विज्ञापन


बाइक से गिकर महिला की मौत
फर्रुखाबाद। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव गिलौंदा निवासी प्रीती(30) अपने पति विवेक के साथ बाइक पर बैठ कर कहीं जा रही थीं। तभी रास्ते में किसी तरह वह बाइक से गिर पड़ी। इससे वह घायल हो गई। विवेक उन्हें लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने की बात लिखकर परिजन शव लेकर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed