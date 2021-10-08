Farrukhabad News: ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा सवार दूधिया की मौत, भतीजा घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीकायमगंज। नगर के टेड़ीकोन के पास बुधवार रात को ई-रिक्शा से दूध लेने जा रहे दूधिया को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे दूधिया की मौत हो गई और उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है।गांव अल्लापुर के मजरा मदारपुर निवासी सोवरन(50) दूध खरीद कर बेचने का काम करते थे। बुधवार रात करीब 9 बजे वह अपने ई-रिक्शा से दूध लेने शमसाबाद के गांव फरीदपुर सैदवाड़ा जा रहे थे। इसी दौरान टेड़ीकोन के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे सोवरन व उनके पास ई-रिक्शा पर बैठा उनका भतीजा घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने सोवरन को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर सोवरन के परिजन सीएचसी पहुंच गए। पत्नी पिंकी, बेटी आशिकी, वर्षा व बेटा हर्षित रो-रोकर बेहल हो गए।बाइक से गिकर महिला की मौतफर्रुखाबाद। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव गिलौंदा निवासी प्रीती(30) अपने पति विवेक के साथ बाइक पर बैठ कर कहीं जा रही थीं। तभी रास्ते में किसी तरह वह बाइक से गिर पड़ी। इससे वह घायल हो गई। विवेक उन्हें लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कराने से इन्कार करने की बात लिखकर परिजन शव लेकर चले गए।