Farrukhabad News: स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजेंगे बाल वैज्ञानिक

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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बढ़पुर, कमालगंज, कायमगंज, नवाबगंज, शमशाबाद, राजेपुर और मोहम्मदाबाद ब्लॉकों के विजेता छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।इस वर्ष प्रतियोगिता का मुख्य विषय ‘टिकाऊपन के लिए विज्ञान और नवाचार’ रखा गया है। इसके तहत विद्यार्थियों ने अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा, जल संरक्षण, भोजन, कृषि, स्वास्थ्य और भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। 10 से 14 वर्ष के विद्यार्थी जूनियर और 14 से 17 वर्ष के प्रतिभागी सीनियर वर्ग में शामिल रहे।जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि यह प्रतियोगिता बच्चों में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में मददगार होंगे।जनपदीय समन्वयक प्रधानाचार्य कैप्टन गिरिजा शंकर ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक विधि से स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना है। निर्णायक मंडल में डॉ. कल्पना सिंह, डॉ. सौरभ पांडेय और डॉ. सुदेश शर्मा शामिल रहे। परिणाम के आधार पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। संचालन दर्शना शुक्ला ने किया। इस दौरान जिला अकादमिक समन्वयक वेदराम शर्मा, विश्व प्रकाश, चंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत रॉय, कल्पना वर्मा, प्रगति शुक्ला, मीना अवस्थी सहित शिक्षक मौजूद रहे।