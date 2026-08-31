Farrukhabad News: तीन को आएंगे योगी, डबरी में सभास्थल की तैयारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:58 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:58 PM IST
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फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीन सितंबर को जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। बाढ़ क्षेत्र के गांव डबरी में प्रशासन ने सभा स्थल बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह से जेसीबी व प्रेशर रोलर लगाकर भूमि का समतलीकरण कराया गया। जिलाधिकारी व एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
राजेपुर क्षेत्र के गांव डबरी में तीन सितंबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होने से प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने इटावा-बरेली हाईवे स्थित राजेपुर क्षेत्र के गांव डबरी में कार्यक्रम स्थल को देखा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मंच व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में आने वाली भीड़ और वाहनों की आवाजाही को लेकर व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नोडल अधिकारी मुरलीधर, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार के निर्देशन में 10 ट्रैक्टर, चार जेसीबी, प्रेशर रोलर, 50 से अधिक मजदूर भूमि समतलीकरण में लगाए गए। हेलीपैड स्थल पर मिट्टी डाली जा रही है, जिससे बरसात होने पर जलभराव न हो।
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नोडल अधिकारी मुरलीधर ने बताया कि सभा स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट बस्ती से मंगवाया गया है। वीवीआईपी एंट्री मुख्य मार्ग से रहेगी, जबकि आम जनता डबरी संपर्क मार्ग से सभा स्थल पर प्रवेश करेगी। एसडीएम श्वेता साहू ने पार्किंग के लिए कई जगह देखी। राजेपुर की ओर से जाने वाले वाहनों के लिए शिव कुमार सिंह के 40 बीघा खेत को पार्किंग स्थल के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा हरदोई, शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।
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राजेपुर क्षेत्र के गांव डबरी में तीन सितंबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित होने से प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने इटावा-बरेली हाईवे स्थित राजेपुर क्षेत्र के गांव डबरी में कार्यक्रम स्थल को देखा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मंच व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में आने वाली भीड़ और वाहनों की आवाजाही को लेकर व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की।
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मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नोडल अधिकारी मुरलीधर, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार के निर्देशन में 10 ट्रैक्टर, चार जेसीबी, प्रेशर रोलर, 50 से अधिक मजदूर भूमि समतलीकरण में लगाए गए। हेलीपैड स्थल पर मिट्टी डाली जा रही है, जिससे बरसात होने पर जलभराव न हो।
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नोडल अधिकारी मुरलीधर ने बताया कि सभा स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट बस्ती से मंगवाया गया है। वीवीआईपी एंट्री मुख्य मार्ग से रहेगी, जबकि आम जनता डबरी संपर्क मार्ग से सभा स्थल पर प्रवेश करेगी। एसडीएम श्वेता साहू ने पार्किंग के लिए कई जगह देखी। राजेपुर की ओर से जाने वाले वाहनों के लिए शिव कुमार सिंह के 40 बीघा खेत को पार्किंग स्थल के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा हरदोई, शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।