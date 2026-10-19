Farrukhabad News: सिपाही का दुकानदार से रुपये लेते वीडियो वायरल

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जमापुर चौराहा स्थित मिष्ठान भंडार के पास रविवार शाम करीब चार बजे पुलिस जीप रुकी। इससे उतरकर कुछ लोग दुकान पर पहुंचे। उन्होंने खुद को बाल संरक्षण विभाग से जुड़ा बताया और दुकानदार के नाबालिग बेटे को लेकर सवाल उठाए।दुकानदार ने बताया कि अधिकारियों ने उससे कहा कि बालश्रम के मामले में कोर्ट जाने पर 10 हजार रुपये खर्च होते हैं। सिपाही ने मामला निपटाने के नाम पर तीन हजार रुपये मांगे। उसने झंझट से बचने के लिए सिपाही को तीन हजार रुपये दे दिए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया।वायरल वीडियो में दुकानदार से रुपये लेकर सिपाही अपनी जेब में रखते हुए दिख रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजेपुर थानाध्यक्ष दर्शन सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। कोई शिकायत भी नहीं आई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने के इंस्पेक्टर प्रेमचंद्र ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है। वह सिपाहियों को बुलाकर पूछताछ करेंगे। आरोप की पुष्टि होने पर संबंधित सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।