Farrukhabad News: अंत्येष्टि से लौट रहे चीनी मिल कर्मी की हादसे में मौत

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जनपद मैनपुरी के थाना छांछा क्षेत्र के गांव नगला हार निवासी लोकेंद्र कायमगंज चीनी मिल में वर्ष 2017 से फिटर के पद पर कार्यरत थे। शनिवार को उनकी रिश्ते की भाभी का निधन हो गया था। रविवार सुबह वह अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। शाम को लौटते समय हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने वाले बाइक सवार को पुलिस ने पकड़ लिया है।लोकेंद्र की पत्नी कल्पना ने बताया कि हादसे से पहले पति ने फोन कर घर पर पानी भरने को कहा था। उन्होंने बताया था कि लौटकर पहले नहाएंगे। पति की मौत से कल्पना का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में बेटी परी (14) और बेटा शिवांश (9) है।चीनी मिल के जीएम डॉ. नीरज वर्मा व अन्य अधिकारी व कर्मचारी सीएचसी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन दिनों वह नए पेराई सत्र की तैयारी के लिए मरम्मत कार्य कर रहे थे। लोकेंद्र स्थायी कर्मचारी थे। उन्होंने पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद का भरोसा दिया।प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।