फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   The tableaux in the procession of Maa Durga captivated the hearts of people.

Farrukhabad News: मां दुर्गा की शोभा यात्रा में झांकियों ने मन मोहा

Mon, 19 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
The tableaux in the procession of Maa Durga captivated the hearts of people.
कमालगंज। शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर कस्बा में निकली भव्य मां दुर्गा शोभायात्रा की आकर्षक झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया। जयकारे लगाकर भावविभोर श्रद्धालु जमकर झूमे। डीजे पर बज रहे भजनों की गूंज रही।
विज्ञापन


रविवार शाम श्री दुर्गाष्टमी पर बैंड बाजे व डीजे गाड़ियों के साथ मां दुर्गा की शोभायात्रा निकाली गई। सबसे आगे भगवान श्री गणेश की झांकी, उसके पीछे खाटू श्याम जी, शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण तथा मां दुर्गा के नौ रूपों की झांकियां शामिल रहीं। मां के दरबार के साथ पैदल चल रहे बजरंगी व भैरव बाबा की झांकी ने लोगों का मनमोह लिया।
विज्ञापन

धार्मिक गीतों की धुन पर भावविभोर श्रद्धालु जमकर झूमे। मां के दरबार के दर्शन एवं प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दरबार के साथ चल रही महिलाओं ने जयकारे लगाए। शोभायात्रा कस्बे के चौराहा स्थित दुर्गा मंदिर से शुरू होकर तपस्वी वाले बाग शिव मंदिर से गंगागली, मिठइया गली होते हुए रेलवे स्टेशन रोड से होकर मुख्य मार्ग से होते हुए दीप केशरी मंदिर गिहार बस्ती पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

यहां से चौराहे पर आकर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में धीरू शुक्ला, राजेन्द्र चौरसिया पुजारी, विक्की चौरसिया, यश, राजा, रामजी, मनीष, राज, आकाश गुप्ता, सुमन शुक्ला, रोशनी, मानसी आदि भक्तों ने व्यवस्था देखी। यात्रा के दौरान जाम से निपटने के लिए रूट डायवर्ट कर दिया गया। शेखपुर गुमटी से वाहनों को डायवर्ट कर नारायनपुर होते हुए कोटिया चौराहे पर निकाला गया। यहां से रजीपुर होकर गुरसहायगंज की ओर रवाना किए गए। प्रभारी निरीक्षक रामसहाय सिंह पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed