Farrukhabad News: गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के बीच हुआ विसर्जन

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मंदिर परिसर में 14 सितंबर को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। आयोजन के दौरान मंदिर को रंग-बिरंगे गुब्बारों और सजावटी सामग्री से आकर्षक ढंग से सजाया गया। प्रतिदिन सुबह-शाम आरती और पूजा-अर्चना में आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल होते रहे। सोमवार को विसर्जन से पहले मंदिर में गणेश जी को भोग अर्पित कर आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालु प्रतिमा को लेकर काली नदी की ओर रवाना हुए। नदी तट पर पूजा-अर्चना के बाद जयकारों के बीच प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही गणेश महोत्सव का समापन हो गया। आयोजन के दौरान कन्या भोज भी कराया गया। विसर्जन कार्यक्रम में सत्येंद्र वर्मा, गीता वर्मा, राजन वर्मा, सुनील वर्मा, अनमोल मिश्रा, शिवम मिश्रा, हिमांशु वर्मा, मनमोहन वर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष भगवान गणेश के पुनः आगमन की कामना की।

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संकिसा। नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर के वार्ड शहीद नगर (मेरापुर) स्थित प्राचीन कैलाश शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी पर स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का सोमवार को विधि-विधान से काली नदी में विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।