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बृहस्पतिवार को मशीनों का मास्टर ट्रायल किया जाएगा। पिछले सत्र में गन्ने की कमी के कारण मिल केवल 7.96 लाख क्विंटल पेराई कर सकी थी। इस बार गन्ने का रकबा बढ़ने से मिल को बेहतर पेराई और रिकवरी की उम्मीद है। मशीनों की मरम्मत और सफाई का काम पूरा हो चुका है, तीनों टरबाइनों की मरम्मत भी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया आईडी पंखा और शीरा भंडारण के लिए नया टैंक तैयार किया गया है। एक इंजीनियर के निधन के कारण बुधवार का मास्टर ट्रायल टाल दिया गया था, जो अब बृहस्पतिवार को होगा। गन्ना तौल में पारदर्शिता के लिए मिल गेट पर एआई कैमरे और क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कई क्रय केंद्र भी तैयार हो चुके हैं।इस बार क्षेत्र में 3845 हेक्टेयर में गन्ने की फसल खड़ी है, जो 500 हेक्टेयर बढ़ी है। इससे मिल को पर्याप्त गन्ना मिलने और चीनी की रिकवरी बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, अधिक बारिश के कारण शुरुआती जांच में रिकवरी कम मिली है। तराई क्षेत्र में करीब 665 हेक्टेयर गन्ने की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। पिछले पेराई सत्र में 7.96 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई थी और किसानों को 31.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।चीनी मिल के महाप्रबंधक नीरज वर्मा ने बताया कि किसानों को समय से गन्ना पर्चियां उपलब्ध कराने और भुगतान जल्द करने का प्रयास रहेगा। दूरदराज से आने वाले किसानों के लिए किसान भवन में बैठने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से साफ-सुथरा गन्ना लाने की अपील की है, जिसमें जड़ और अगोला नहीं होना चाहिए।