Farrukhabad News: 50 फीट गहरे कुएं में गिरी छात्रा, तीन घंटे बाद पुलिस ने निकाला

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कोतवाली क्षेत्र के गांव जहानपुर निवासी पवन कुमार सिंह की पुत्री सौम्या अपनी बड़ी बहन अनन्या (11) के साथ रसीदाबाद बल्लभ स्थित प्राथमिक विद्यालय से घर लौट रही थी। रास्ते में दिनेश के घर के पास चबूतरे पर दोनों बहनें झूला झूलने के लिए चढ़ीं। सौम्या कुएं पर रखी पटिया का सहारा लेकर चढ़ी तो पटिया टूट गई। इससे वह कुएं में जा गिरी। अनन्या की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।एसडीएम अभिषेक वर्मा, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और सीएचसी से स्वास्थ्य टीम भी पहुंची। करीब तीन घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद सिपाही मनोज आक्सीजन सिलिंडर लेकर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और सौम्या को बाहर निकाला। कुआं करीब 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पानी नहीं है।सीएचसी अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार और डॉ. अमरेश कुमार ने छात्रा की जांच की। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत ठीक थी। उसे ऑक्सीजन देने के बाद लोहिया अस्पताल भेज दिया गया। सौम्या के पिता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिजन ने उन्हें सूचना दे दी है। मां सपना बुरी तरह बिलख रही थीं। सौम्या की बहन अनन्या, लावन्या और एक भाई शिवा है।भीड़ हटाने को लेकर फौजी और सिपाही में हाथापाईकायमगंज। बचाव अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिसकर्मी भीड़ को हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गांव का एक फौजी सिपाही से भिड़ गया। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अन्य पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।