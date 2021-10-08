फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Student falls into 50-foot-deep well; police rescue her after three hours.

Farrukhabad News: 50 फीट गहरे कुएं में गिरी छात्रा, तीन घंटे बाद पुलिस ने निकाला

Fri, 21 Aug 2026 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Student falls into 50-foot-deep well; police rescue her after three hours.
कायमगंज। स्कूल से वापस आते समय रसीदाबाद बल्लभ गांव में पांच वर्षीय छात्रा 50 फीट गहरे कुएं में गिर गई। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी मनोज ने कुएं में उतरकर छात्रा को सकुशल बाहर निकाला। उसे एंबुलेंस से लोहिया अस्पताल भेजा गया।
विज्ञापन


कोतवाली क्षेत्र के गांव जहानपुर निवासी पवन कुमार सिंह की पुत्री सौम्या अपनी बड़ी बहन अनन्या (11) के साथ रसीदाबाद बल्लभ स्थित प्राथमिक विद्यालय से घर लौट रही थी। रास्ते में दिनेश के घर के पास चबूतरे पर दोनों बहनें झूला झूलने के लिए चढ़ीं। सौम्या कुएं पर रखी पटिया का सहारा लेकर चढ़ी तो पटिया टूट गई। इससे वह कुएं में जा गिरी। अनन्या की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन

एसडीएम अभिषेक वर्मा, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और सीएचसी से स्वास्थ्य टीम भी पहुंची। करीब तीन घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद सिपाही मनोज आक्सीजन सिलिंडर लेकर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और सौम्या को बाहर निकाला। कुआं करीब 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पानी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएचसी अधीक्षक डॉ. विपिन कुमार और डॉ. अमरेश कुमार ने छात्रा की जांच की। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत ठीक थी। उसे ऑक्सीजन देने के बाद लोहिया अस्पताल भेज दिया गया। सौम्या के पिता दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिजन ने उन्हें सूचना दे दी है। मां सपना बुरी तरह बिलख रही थीं। सौम्या की बहन अनन्या, लावन्या और एक भाई शिवा है।



भीड़ हटाने को लेकर फौजी और सिपाही में हाथापाई

कायमगंज। बचाव अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिसकर्मी भीड़ को हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गांव का एक फौजी सिपाही से भिड़ गया। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अन्य पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed