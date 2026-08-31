Farrukhabad News: ढिलावल तिराहे पर बाइक फिसलने से शिक्षा मित्र की मौत

विज्ञापन



मऊदरवाजा थाने के गांव कुइयां बूट निवासी सर्वेश कुमार (45) प्राथमिक विद्यालय खैराबाद में शिक्षा मित्र थे। वह रविवार सुबह करीब आठ बजे बाइक से जहानगंज क्षेत्र के एक गांव में बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने निकले थे। उनकी बाइक जब ढिलावल तिराहे पर पहुंची, तभी किसी तरह अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे उनके काफी चोटें आईं। सूचना मिलते ही पुत्र दिव्यांश आदि परिजन पहुंचे। सर्वेश को लोहिया अस्पताल लाया गया। वहां डॉ. रिषिकांत वर्मा ने मृत घोषित कर दिया। वह चार भाइयों में सबसे बड़े थे। छोटे भाई अनुज, आदेश, विवेक हैं। पत्नी सुनीता देवी, पुत्री वंदना, पुत्र प्रशांत और दिव्यांशु का रो-रो कर बुरा हाल है।

विज्ञापन

फर्रुखाबाद। घर से बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने निकले शिक्षा मित्र की ढिलावल तिराहे पर बाइक फिसल गई। बेहोशी की हालत में उन्हें लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया।