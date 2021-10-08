Farrukhabad News: सड़क हादसे रोकने के लिए 62 स्थानों पर 2.69 करोड़ से होंगे सुरक्षा के इंतजाम
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:24 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:24 AM IST
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फर्रुखाबाद। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण खंड 62 स्थानों पर सड़क सुरक्षा के इंतजाम करेगा। इसके लिए कुल 2.691 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ज्यादा दुर्घटना वाले चौराहों, तिराहों, मोड़ों, पुलों और आबादी वाले हिस्सों को चिह्नित कर वहां सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे। रंबल स्ट्रिप बनाने, साइन बोर्ड लगाने और टेबल टॉप बनाने जैसे कार्य शामिल हैं।
सड़क सुरक्षा योजना के तहत प्रमुख जिला मार्गों और अन्य जिला मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर काम प्रस्तावित है। फर्रुखाबाद-रोशनाबाद-शमसाबाद मार्ग पर रोशनाबाद तिराहे से लेकर कायमगंज, अमृतपुर और नवाबगंज क्षेत्र के मार्गों पर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा एटा-अलीगंज-कायमगंज, नवाबगंज-अलीगंज और अटैना घाट-कंपिल-कायमगंज-संकिसा मार्ग पर भी कई स्थानों पर कार्य कराए जाएंगे।
विभाग की ओर से प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग लागत तय की गई है। एक स्थान पर कार्य की अनुमानित लागत 1.70 लाख रुपये से लेकर 6.80 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। सबसे अधिक 6.80 लाख रुपये का कार्य जलालाबाद-शमसाबाद-सौरिख-बिधूना मार्ग पर बांसमई मोड़ के पास प्रस्तावित है। इन कार्यों का उद्देश्य वाहन चालकों को संभावित खतरे के प्रति सचेत करना और दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है।
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पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि 62 स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्य पूरा करने के लिए दो माह का समय निर्धारित किया गया है।
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सड़क सुरक्षा योजना के तहत प्रमुख जिला मार्गों और अन्य जिला मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर काम प्रस्तावित है। फर्रुखाबाद-रोशनाबाद-शमसाबाद मार्ग पर रोशनाबाद तिराहे से लेकर कायमगंज, अमृतपुर और नवाबगंज क्षेत्र के मार्गों पर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा एटा-अलीगंज-कायमगंज, नवाबगंज-अलीगंज और अटैना घाट-कंपिल-कायमगंज-संकिसा मार्ग पर भी कई स्थानों पर कार्य कराए जाएंगे।
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विभाग की ओर से प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग लागत तय की गई है। एक स्थान पर कार्य की अनुमानित लागत 1.70 लाख रुपये से लेकर 6.80 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। सबसे अधिक 6.80 लाख रुपये का कार्य जलालाबाद-शमसाबाद-सौरिख-बिधूना मार्ग पर बांसमई मोड़ के पास प्रस्तावित है। इन कार्यों का उद्देश्य वाहन चालकों को संभावित खतरे के प्रति सचेत करना और दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है।
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पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि 62 स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्य पूरा करने के लिए दो माह का समय निर्धारित किया गया है।