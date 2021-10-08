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Farrukhabad News: प्रशिक्षण लेने गए चार डॉक्टर, भटकते रहे मरीज

Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:29 AM IST
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Four doctors went for training; patients left to fend for themselves
फर्रुखाबाद। लोहिया अस्पताल के चार डॉक्टरों के प्रशिक्षण में चले जाने से शुक्रवार को ओपीडी में पहुंचे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हृदय रोगियों को इलाज नहीं मिल सका। टेलीमेडिसिन के डॉ. अभय श्रीवास्तव के कमरे में खांसी, जुकाम-बुखार के मरीजों की भीड़ लगी रही।
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सुबह आठ बजे से ही अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ जमा हो गई। माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. प्रवीन कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मनोज पांडेय, फिजीशियन डॉ. प्रज्ञा मिश्रा और पैथोलॉजिस्ट डॉ. जय सिंह की ड्यूटी एचआईवी, एड्स एवं एसटीआई नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में लगा दी गई। डॉ. प्रवीन कुमार लंबे समय से ओपीडी में फिजीशियन के मरीजों को देखते रहे हैं। उनके न होने से मरीजों की कतारें टेलीमेडिसिन के डॉ. अभय श्रीवास्तव के कमरे में लग गई। कई बार धक्का मुक्की होने से काफी दिक्कतें हुईं। अस्पताल में कुल 840 मरीज पहुंचे। हृदय रोगियों को भी बैरंग लौटना पड़ा। सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर डॉक्टरों को प्रशिक्षण लेना जरूरी था। इसीलिए उन्हें भेजा गया था। अन्य डॉक्टरों ने सभी मरीजों को दवाएं लिखीं। इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई।
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