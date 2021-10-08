Farrukhabad News: समैचीपुर चितार में बंबू क्रेट से कटान रोकने की तैयारी

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गंगा की तेज धार के मुहाने पर आए समैचीपुर चितार में कटान से हालात बदतर हैं। बाढ़ से पहले जिस गांव में 424 परिवार रहते थे, वहां अब 45 परिवार ही बचे हैं। मंगलवार को गांव पहुंचीं डीएम के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने 16 परिवार बाढ़ शरणालय में शिफ्ट कर दिए, जबकि 45 परिवार अब भी गांव में रुके हैं। गांव में गंगा ने इतनी तेज कटान किया कि चंद दिनों में 38 पक्के मकान और 27 झोपड़ियां बह गईं।सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को ही गांव में बांस और खाली बोरियों की खेप भेज दी थी। बुधवार सुबह से ही कर्मचारी बंबू क्रेट बनाने में जुट गए। लेखपाल पंकज सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कुछ परिवार गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं। जो परिवार धार से कुछ दूरी पर हैं, उन्हें सतर्क रहने और खतरा होने पर तुरंत जाने के लिए कहा है।सिंचाई विभाग के एई विनोद कुमार और जेई सुखवंत सिंह राठौर ने बताया कि गांव के पास गंगा में तेजी से कटान हो रहा है। इसी को देखते हुए बांस और बोरियां भेजी गई हैं। बंबू क्रेट बनने लगे हैं। इन्हें कटान स्थल पर लगाया जाएगा। इससे कटान की गति रुकेगी।बढ़ने लगी ग्रामीणों की परेशानियांकंपिल। क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। छोटी कारव, पुंथर, इकलहरा, पलितपुरा, टपुआ चौड़ेरा, केरई सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। दलनगला, धीमरनगला, सिंनौली को जाने वाले संपर्क मार्ग तेज धार में बह गए। इससे आवागमन प्रभावित हो गया। जलभराव से चारे का संकट भी गहरा गया है। (संवाद)15 से अधिक गांवों की बिजली ठपकंपिल। बाढ़ क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से कस्बे के उपकेंद्र से धर्मपुर फीडर से जुड़े गांव इकलहरा, शेखपुर, शाहपुर, गंगपुर, बिहारीपुर, मधवापुर सहित करीब 15 गांवों की बिजली बंद कर दी है। इससे क्षेत्र में शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है। रात में घरों से निकलने में सांप, जहरीले कीड़े को लेकर लोग काफी परेशान हैं। (संवाद)कटरी तौफीक में कटान थमा, फिर भी ग्रामीण चिंतितशमसाबाद। कटरी तौफीक के पास कटान कम हो गया है. लेकिन ग्रामीणों की चिंता कम नहीं हुई है। उनका कहना है कि भले ही फिलहाल कटान रुका है, मगर जैसे ही जलस्तर बढ़ेगा, कटान काफी तेजी से होना तय है। इसी को देखते हुए ग्रामीण सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। गांव के सूरजपाल भी बुधवार को घर का सामान निकालकर ले गए। लेखपाल अजीत ने बताया कि फिलहाल गंगा का कटान रुका है। स्कूल का कुछ हिस्सा बचा है। एक ग्रामीण का घर कटने की कगार पर है। दोबारा कटान हुआ, तो ये दोनों भवन खत्म हो जाएंगे। (संवाद)