Farrukhabad News: हवा के साथ बारिश से खेतों में गिरी धान की फसल

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पिछले दो-तीन दिनों से बढ़े तापमान के बाद यह बारिश हुई। खेतों में धान और बाजरा की फसल कटाई के लिए तैयार थी। धान की बालियों में दाने पड़ चुके थे, जिससे पौधे का वजन बढ़ गया था। शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई, जिससे कई खेतों में फसलें गिर गईं। किसानों का कहना है कि फसल गिरने से दाने की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। बाजरा के गिरने और दाना काला पड़ने की भी आशंका है। पूरे दिन रुक-रुककर बारिश होती रही। इससे तापमान 32 डिग्री से घटकर करीब 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली।जौरा निवासी किसान आदेश दीक्षित ने बताया कि अगैती धान कटाई के लिए तैयार था। बालियों में दाने पड़ने से पौधे भारी हो गए थे। तेज हवा के साथ बारिश से धान की फसल गिर गई, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। सिवारा खास निवासी किसान कौशल मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में धान और बाजरा की फसल अच्छी थी। अब किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।