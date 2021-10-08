Farrukhabad News: वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनीं 36 सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियां

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प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 347 शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाना है। इसके लिए शिक्षकों से आपत्तियां मांगी गई थीं। 121 शिक्षकों ने समायोजन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। सभी आपत्तियां बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय भेजी गई थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्तियों की सुनवाई के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है।वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए 36 शिक्षकों ने सहमति दी थी। कंपोजिट विद्यालय इमादपुर सोमवंशी की शिक्षिका संगीता गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में भाषा विषय का कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए उनका समायोजन न किया जाए। कंपोजिट विद्यालय हरिसिंहपुर गवां की शिक्षिका अफसाना ने कहा कि वह पहले प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थीं लेकिन विद्यालय कंपोजिट होने के बाद सहायक अध्यापक हो गई हैं। उन्होंने समायोजन को गलत बताया।प्राथमिक विद्यालय पचपुखरा की शिक्षिका नीतू मिश्रा ने कहा कि पिछले वर्ष विद्यालय में 121 छात्र थे और तब एक शिक्षक की तैनाती की गई थी। इस वर्ष भी छात्र संख्या इतनी ही है, इसके बावजूद उन्हें सरप्लस शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत शिक्षकों की आपत्तियों की सुनवाई की गई है।