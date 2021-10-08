Farrukhabad News: लेखपालों ने प्रदर्शन कर अतिरिक्त कार्य का किया बहिष्कार

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जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, तहसील अध्यक्ष अभय त्रिवेदी, मंत्री ऋषभ सिंह समेत कई लेखपाल सदर तहसील पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर कहा कि संगठन कई सालों से पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को अवगत कराता आ रहा है। मगर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही। लेखपालों पर अतिरिक्त कार्य थोपा जा रहा है। काम का दबाव होने से लेखपाल परेशान हैं। अतिरिक्त कार्य का पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। केवल मूल हल्के पर ही काम करेंगे।तहसील अध्यक्ष अभय त्रिवेदी ने कहा कि सदर तहसील में 22 लेखपालों के पास अतिरिक्त प्रभार है, इनमें से 10 लेखपालों ने अतिरिक्त प्रभार वाले बस्ते जमा कर दिए हैं। इस समय कुछ लेखपालों की नीबकरोरी मंदिर और पांचाल घाट गणेश प्रतिमा विसर्जन पर ड्यूटी लगी है। शीघ्र ही सभी अतिरिक्त बस्ते जमा हो जाएंगे। हिमांशु गुप्ता, तरुण दीक्षित, अमित प्रताप आदि मौजूद थे।