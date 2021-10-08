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Farrukhabad News: दिवाली पर बसों के बढ़ेंगे फेरे, कार्मिकों की छुट्टी निरस्त

Wed, 04 Nov 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:15 AM IST
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leave cancelled
फर्रुखाबाद। दिवाली पर दिल्ली, आगरा से आने वाले यात्रियों को समय से घर पहुंचाने को लेकर रोडवेज के अफसरों ने खाका तैयार कर लिया है। बसों के फेरे बढ़ाने और कार्मिकों की छुट्टी भी निरस्त कर दी गई है। 12 दिन में 3600 किमी बस चलाने वाले कार्मिक को 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
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रोडवेज डिपो के बेड़े में इस समय निगम की 92 और अनुबंधित 24 बसें हैं। 116 बसों में कई खटारा हैं। निगम ने छह से 17 नवंबर तक त्योहारी सीजन घोषित किया है। इस दौरान डिपो के बेड़े में शामिल सभी अच्छी बसों को लगातार रोड पर रखने की तैयारी है। बसों में तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए कार्यशाला कर्मियों को मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। जो बस एक फेरा लगाकर आठ घंटे कार्यशाला में खड़ी रहती थी, उसको तुरंत ही रवाना करने की तैयारी है।
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एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि दूरदराज से आने वाले यात्रियों को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए भी बसों की व्यवस्था रहेगी। सबसे अधिक दिल्ली और आगरा रूट पर बसों की जरूरत होती है। इसकी पूरी तैयारी है।
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निगम ने छह से 16 नवंबर तक प्रोत्साहन योजना भी शुरू कर दी है। 11 दिन 3300 किमी बस चलाने पर 4400 रुपये और 12 दिन 3600 किमी बस चलाने पर 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कार्यशाला कर्मियों को 11 दिन के 2100 और 12 दिन के 2500 रुपये दिए जाएंगे।
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निर्धारित से अधिक किमी होने पर अतिरिक्त आय
एआरएम ने बताया कि योजना के 12 दिनों में निर्धारित किए 3600 किमी से अधिक चलाएगा, उसका 55 पैसे प्रति किमी के हिसाब से अतिरिक्त रुपये दिए जाएंगे।
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