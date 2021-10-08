Farrukhabad News: आज तीन घंटे बंद रहेगा लकूला बिजली उपकेंद्र
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:02 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। एसडीओ अजय कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दोपहर दो बजे तक लकूला बिजली उपकेंद्र पर परीक्षण विभाग ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग की करेगा। इस दौरान आवास विकास, बिर्रा बाग, कादरीगेट, साहबगंज, छावनी, गंगा दरवाजा, कछियाना, लिंजीगंज, नाला मच्छरट्टा, दरीबा, गढ़ी, अखाड़ा, नखास आदि मोहल्ले में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। टेस्टिंग कार्य पूर्ण होने पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। एसडीओ ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। (संवाद)
विज्ञापन