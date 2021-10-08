फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Lakula power substation will remain shut for three hours today

Farrukhabad News: आज तीन घंटे बंद रहेगा लकूला बिजली उपकेंद्र

Thu, 22 Oct 2026 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Lakula power substation will remain shut for three hours today
फर्रुखाबाद। एसडीओ अजय कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दोपहर दो बजे तक लकूला बिजली उपकेंद्र पर परीक्षण विभाग ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग की करेगा। इस दौरान आवास विकास, बिर्रा बाग, कादरीगेट, साहबगंज, छावनी, गंगा दरवाजा, कछियाना, लिंजीगंज, नाला मच्छरट्टा, दरीबा, गढ़ी, अखाड़ा, नखास आदि मोहल्ले में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। टेस्टिंग कार्य पूर्ण होने पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। एसडीओ ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed