Farrukhabad News: लोहिया अस्पताल में किडनी, लिवर की जांच ठप

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सेंट्रल लैब में 15 दिन से कई तरह के रीजेंट की व्यवस्था न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक महिला अस्पताल, कन्नौज, कानपुर से तीन बार सिलेक्ट्रा पार्ट-3 मशीन का रीजेंट उधार मंगाकर मरीजों की जांचें की जा रही थीं। शुक्रवार शाम पार्ट-3 मशीन का रीजेंट भी खत्म हो गया। इससे शनिवार सुबह अस्पताल पहुंचे मरीजों की लिवर, किडनी, शुगर समेत अन्य जांचें नहीं हो सकीं। सिलेक्ट्रा पार्ट-5, विटामिन डी, बी-12 की जांचें कराने वाले मरीजों को निजी लैबों में जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।सेंट्रल लैब प्रभारी डॉ. जय सिंह ने बताया कि सिलेक्ट्रा पार्ट-3 का रीजेंट पूरी तरह खत्म हो गया। लिहाजा जांचें नहीं लग पाईं। वह कई दिन से उधार रीजेंट मंगवाने का प्रयास कर रहे थे। अभी भी कुछ सरकारी अस्पतालों में कहा है। बजट के अभाव में कंपनी से खरीद नहीं हो पा रही है। जैसे ही बजट मिलता है, रीजेंट मंगवा लिया जाएगा।सिलेक्ट्रा पार्ट-5 से होती है सटीक जांचलिवर, किडनी, शुगर आदि जांचों के लिए सिलेक्ट्रा पार्ट-3 और पार्ट-5 दो मशीनें उपलब्ध हैं। पार्ट-3 में यदि कोई असमंजस होता है, तो पार्ट-5 मशीन से सटीक जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है।