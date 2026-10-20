फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Heavy and goods-carrying vehicles will not be able to enter the city today.

Farrukhabad News: आज शहर में नहीं प्रवेश कर सकेंगे भारी व माल वाहक वाहन

Tue, 20 Oct 2026 01:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Heavy and goods-carrying vehicles will not be able to enter the city today.
फर्रुखाबाद। दशहरा पर मंगलवार को यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। शहर में भारी व माल वाहक वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह व्यवस्था सुबह छह बजे से रात दशहरा मेला समाप्त होने तक लागू रहेगी। इस दौरान वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकाले जाएंगे।
विज्ञापन

जनपद मैनपुरी और बेवर की ओर से आने वाले वाहन सेंट्रल जेल से आईटीआई चौराहा होते हुए लालगेट की ओर जाएंगे। पांचाल घाट तिराहे से आने वाले वाहन मसेनी चौराहे से कादरीगेट तिराहा होते हुए बस स्टैंड पहुंचेंगे। कमालगंज की ओर से आने वाले वाहनों को छोटी जेल से सेंट्रल जेल चौराहा और फिर आईटीआई चौराहे की ओर से निकाला जाएगा।
विज्ञापन

दशहरा मेले के दौरान भीड़ वाले रास्तों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए नगर क्षेत्र में छोटे वाहनों के लिए दोपहर दो बजे से विशेष व्यवस्था लागू होगी। इन वाहनों को आवास विकास से लकूला की ओर निकाला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीओ अभय वर्मा ने बताया कि दशहरा पर्व पर लोगों की सहूलियत और यातायात के सुगम संचालन के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा। वाहन चालक निर्धारित रूट का पालन करें, जिससे आवागमन में परेशानी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed