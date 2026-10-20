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Farrukhabad News: बासमती धान 300 रुपये क्विंटल उछल कर 3700 तक पहुंचा

Tue, 20 Oct 2026 01:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:40 AM IST
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Basmati paddy prices jumped by Rs 300 per quintal, reaching Rs 3,700.
कमालगंज। मक्का के बाद अब बासमती धान भी किसानों को सहारा दे रहा है। तीन दिन में बासमती धान का भाव 300 रुपये उछलकर 3700 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया है। कमालगंज मंडी में रोजाना 10 हजार पैकेट धान आ रहा है। औरैया व कन्नौज जिले के साथ ही स्थानीय किसान भी धान लेकर पहुंच रहे हैं।
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आलू की मंदी से भारी घाटे में घिरे किसानों को गर्मी वाले मक्का ने राहत दी थी। 2400 रुपये क्विंटल तक मक्का बिका। इसके बाद अब धान भी मुनाफा दे रहा है। इस बार मंडी में धान की आमद शुरू होने पर महीन बासमती धान का भाव 3600 रुपये क्विंटल पर खुला था। इसके बाद भाव लुढ़क कर 3300 से 3400 रुपये रह गया। सोमवार को मंडी में महीन बासमती धान 1692 व 1509 की अच्छी लिवाली रही। औसत बिक्री 3600 रुपये क्विंटल रही। जबकि चमकदार व साफ धान 3700 से 3725 रुपये क्विंटल हाथोंहाथ बिक गया। महीन में ताज धान का भाव 3000 से 3100 रुपये क्विंटल रहा। पिछले साल महीन धान 2400 रुपये क्विंटल ही बिका था।
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सरकारी खरीद न होने से मोटा धान दो हजार रुपये क्विंटल
- इस बार महीन धान उगाने वाले किसान फायदे में हैं। वहीं, मोटा धान करने वाले किसानों में मायूसी है। मोटा धान मंडी में 1900 से दो हजार रुपये क्विंटल बिक रहा है। शृंगीरामपुर के किसान उमेश ने बताया कि यह जरूर है कि मोटे धान की पैदावार 25 प्रतिशत तक अधिक हो जाती है। किसानों का कहना है कि मोटे धान की सरकारी खरीद पहली नवंबर से जिले में होगी। सरकारी खरीद का रेट 2,441 रुपये क्विंटल है। इस समय किसानों को मंडी में मोटा धान सरकारी रेट से 400 रुपये क्विंटल सस्ता बेचना पड़ रहा है।
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