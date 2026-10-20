फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Body of a young man found hanging in his home

Farrukhabad News: घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव

Tue, 20 Oct 2026 01:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Body of a young man found hanging in his home
शमसबाद। गांव पसियापुर में दो माह से घर में अकेले रह रहे युवक का शव घर के कमरे में रविवार रात साड़ी के फंदे से लटका मिला। सोमवार दोपहर को पुलिस ने छानबीन की। परिजन आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं कर सके और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया।
विज्ञापन

पसियापुर निवासी अर्जुन उर्फ भूरे (30) परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता था। करीब दो माह पूर्व वह घर आया था। उसकी पत्नी सुखरानी बेटा रमन, गगन, बेटी रागिनी व सौम्या पंजाब में थी। मां धनदेवी अपने दूसरे पुत्र अमरपाल के साथ हिमाचल प्रदेश में रहती हैं। बड़े भाई वासुदेव की पहले ही मौत हो चुकी है। इससे वह घर में अकेले ही रह रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, रविवार करीब आठ बजे मकान का दरवाजा खुला होने से लोगों ने अंदर जाकर देख तो अर्जुन का शव फंदे से लटक रहा था। इसके बाद परिजन को सूचना दी गई। सोमवार सुबह तक परिजन नहीं पहुंचे तो ग्राम प्रधान नरसिंह ने पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन

करीब 11 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। उसने छानबीन की और फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए। दोपहर करीब तीन बजे परिजन पहुंच गए तब पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। पत्नी, मां व भाई रो-रोकर बेहाल हो गए। सीओ अजय वर्मा ने बताया कि परिजन ने तहरीर नहीं दी और पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते। इससे पंचनामा करने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed