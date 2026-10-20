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Farrukhabad News: हाईवे पर बिखरी गिट्टी, राहगीर हो रहे जख्मी

Tue, 20 Oct 2026 01:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:39 AM IST
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Gravel scattered on the highway; commuters getting injured
फर्रुखाबाद। इटावा-बरेली हाईवे पर पांचाल घाट चौराहे के पास सड़क पर फैली उखड़ी गिट्टी राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। पुलिस चौकी के सामने सड़क पर बिखरी बड़ी-बड़ी गिट्टी के ऊपर से दोपहिया वाहन गुजरते ही फिसल जा रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि यहां रोजाना पांच से छह लोग गिरकर घायल हो रहे हैं।
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चौड़ीकरण के बाद से ही कई स्थानों पर हाईवे की हालत खराब है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं गिट्टी उखड़ी हुई है। कई जगह सड़क दबने से भी वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। पांचाल घाट चौराहे पर विगत पखवाड़े में बारिश के दौरान जलभराव से नाला उफना गया था। इसके बाद सड़क पर करीब एक फीट गहरा गड्ढा हो गया।
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कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों ने गड्ढा भरने के लिए उसमें बड़ी-बड़ी गिट्टी डाल दी और यातायात बहाल कर दिया। भारी वाहनों के गुजरने से गिट्टी गड्ढे से निकलकर पूरी सड़क पर फैल गई।
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बड़ी गिट्टी वाहनों के टायरों के नीचे आने से उछलकर राहगीरों और सड़क किनारे ठेली लगाने वालों को लग रही है। सब्जी आदि खरीदने वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जेएनवी रोड निवासी कौशलेंद्र सिंह राठौर पत्नी के साथ स्कूटी से पांचाल घाट जा रहे थे। रविवार दोपहर में उनकी स्कूटी गिट्टी पर फिसल गई। इससे दंपती घायल हो गए। ट्रैफिक पुलिस के गार्ड ने दोनों को उठाकर स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कराई। इसी तरह मोहल्ला खड़ियाई निवासी मनोज मिश्रा की बाइक भी गिट्टी पर फिसल गई। हादसे में मनोज और उनका पुत्र गौरव चोटिल हो गए।

एनएचएआई के साइट इंजीनियर विश्वास मिश्रा ने बताया कि गड्ढे को भरकर उस पर डामर का कोट करवा दिया गया है। सड़क पर फैली गिट्टी को भी साफ करवा दिया जाएगा।
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