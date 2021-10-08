Farrukhabad News: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर निकाली भव्य पालकी यात्रा

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कृपा मंडल के पदाधिकारी बृहस्पतिवार शाम श्रीबांके बिहारी की भव्य पालकी कंधों पर उठाकर रेलवे रोड स्थित मठिया देवी से चले। डीजे और शंख, घंटा घड़ियाल की धुनों पर जय कन्हैया लाल का उद्घोष करते निकले। पालकी यात्रा मठिया देवी मंदिर से चौक, घुमना, नितगंजा, स्टेट बैंक गली होते हुए देर रात दोबारा पल्ला मठिया मंदिर पहुंची। वहां भगवान की महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। रास्ते में दुकानों और मकानों से निकले लोगों ने झांकी पर फूलों की वर्षा कर आरती उतारी। आज रात में मठिया देवी मंदिर परिसर में मुख्य आयोजन होगा। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शनिवार को भी सुबह 11 बजे से प्रभु इच्छा तक भंडारा एवं प्रसाद वितरण होगा।

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फर्रुखाबाद। श्रीबांके बिहारी कृपा मंडल की देखरेख में बृहस्पतिवार शाम को आठवां श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। शहर में धूमधाम से पालकी यात्रा निकाली गई। तेज बारिश के बावजूद भक्तजन भजनों पर नाचते गाते चलते दिखे। कई स्थानों पर कान्हा का पुष्प वर्षा व आरती उतारकर स्वागत किया गया।