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Farrukhabad News: गंगा फिर उफनाई, 35 घरों में घुसा बाढ़ का पानी

Wed, 09 Sep 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:24 AM IST
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Ganga swells again; floodwaters enter 35 homes.
कंपिल। गंगा जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी दोबारा फैलने लगा है। निचले इलाकों में खेत जलमग्न हो गए हैं, जबकि कटरी के कई गांवों के 35 घरों में पानी घुस गया है। इससे ग्रामीणों की चिंता फिर बढ़ गई है।
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गांव इकलहरा, शेखपुर हुसंगा, जटा, पथरामई, कारव, अंतू नगला, सींगनपुर, पुंथर देहामाफी, कैरई और पलीतपुरा समेत कई गांवों के आसपास पानी फैल गया है। सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलमग्न होने से गन्ना, बाजरा समेत अन्य फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने आशंका जताई कि पानी अधिक दिनों तक भरा रहा तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी।
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धीमर नगला, अहिवरन नगला, छोटी कारव, पुंथर देहामाफी और सिनौली में करीब 35 घरों में पानी पहुंच गया है। घरों में पानी भरने से ग्रामीणों ने घरेलू सामान ऊंचे स्थानों पर रखना शुरू कर दिया है। सिनौली में प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आयुष्मान आरोग्य केंद्र भी जलभराव की चपेट में हैं।
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पुल पर एक फीट पानी, जोखिम में आवागमन
बहबलपुर से धीमर नगला को जोड़ने वाले पुल पर करीब एक फीट पानी बह रहा है। इसके बावजूद ग्रामीण इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। तेज बहाव के बीच पुल पार करना जोखिम भरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो संपर्क मार्ग बंद होने की आशंका है।
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