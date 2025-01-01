Farrukhabad News: पिता पर कुल्हाड़ी से किया वार, उपचार के दौरान मौत

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= दो दिन पहले ही हत्यारोपी पुत्र को दवा दिलाने बीकानेर से आए थे अहमद अंसारीसंवाद न्यूज एजेंसीफर्रुखाबाद। शहर के मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद में खाना खाने की बात कहने पर मानसिक बीमार पुत्र ने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। दूसरे पुत्र की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।शहर के मोहल्ला गढ़ी अब्दुल मजीद निवासी मोहम्मद अहमद अंसारी (55) राजस्थान के बीकानेर में सिलाई का काम करते थे। मानसिक बीमार पुत्र मोहम्मद अली को दवा दिलाने के लिए वह रविवार को यहां आए थे। मंगलवार दोपहर बाद अहमद अंसारी ने पुत्र मोहम्मद अली से खाना खाने के लिए कहा। इस पर उसे गुस्सा आ गया। उसने पिता पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को परिजन निजी अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान बुधवार सुबह के समय अहमद अंसारी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलौत, सीओ सिटी अभय वर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की।पुत्र शाहनवाज ने बताया कि उसके बड़े भाई मोहम्मद अली मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। फतेहगढ़ से इलाज चल रहा है। पिता अहमद अंसारी, मां मस्तरी और बहन एक साथ रहते हैं। पिता मोहम्मद अली को दवा दिलाने के बाद मंगलवार शाम को वापस बीकानेर जाने वाले थे। मगर खाना खाने की बात कहने पर भाई ने सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वह दूसरे मकान में रहते हैं। बहन की सूचना पर घर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। सीओ अभय वर्मा ने बताया कि भाई शहनवाज की तहरीर पर पुत्र मोहम्मद अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।